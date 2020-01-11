Devrilen arazözün sürücüsü öldü

Aliağa ilçesindeki Tüpraş rafinerisinde, kontrolden çıkıp, devrilen arazözün sürücüsü Murat Erem (31), yaşamını yitirdi.

Devrilen arazözün sürücüsü öldü
11 Ocak 2020 Cumartesi 08:30

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Tüpraş Aliağa Rafinerisi'nde meydana geldi. Murat Erem, sabah vardiyası öncesi arazözün rutin kontrolü için sürüşe çıktı. Virajda, Erem'in kontrolünden çıkan arazöz, vananın üzerine devrildi. Kazada arazöz sürücüsü Erem, yaşamını yitirdi. Murat Erem'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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