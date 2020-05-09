Devrilen vincin altında kalan işçi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yapımı süren İzmir Opera Binası'nın inşaatında, kontrolden çıkan vincin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Olgun Kanık,  hayatını kaybetti.

Devrilen vincin altında kalan işçi öldü
09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:27

Olay, saat 19.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2038 Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden İzmir Opera Binası inşaatında, kontrolden çıkan vinç devrildi. İşçi Olgun Kanık, devrilen vincin altında kaldı. Olayı gören iş arkadaşları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kanık'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Talihsiz işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önceki Haber
İzmirliler yasak öncesi Havra Sokağı’na akın etti
Sonraki Haber
Otel odasında şüpheli ölüm 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.