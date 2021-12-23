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Devrim Şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için şehitlikte anma töreni düzenlendi. Törende Kubilay ve arkadaşları adına saygı atışı yapıldı, anıta çelenk bırakıldı

Devrim Şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı
23 Aralık 2021 Perşembe 12:27

Menemen'de 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için Yıldıztepe Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kubilay'ın aile üyeleri ve TSK temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve askerler için saygı atışı yapıldı. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından da Kubilay Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende, bugün saat 08.00'da start alan, 10 kilometrelik 15'inci Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Kaymakam Fatih Yılmaz'ın anı defterini imzalamasının ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Selçuk Şen'in konuşmasının ardından, şehitliğe karanfil bırakılarak tören sona erdi.

'CUMHURİYETİ KORUMAK İÇİN BOYNUNU VERMİŞ ANCAK BOYUN EĞMEMİŞTİR'

Topçu Üsteğmen Şen, konuşmasında zaferle sonuçlanan milli mücadeleden yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusunun bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, bir yandan da Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele ettiğini vurgulayarak "Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay bizim için birçok değerin simgesi, bir değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #kubilay #anma #izmir #menemen
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