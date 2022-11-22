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Dikili Belediye Başkanı Kırgöz: Belediyelerin işi çok zor

Dikili Belediye Başkanı Kırgöz: Belediyelerin işi çok zor
22 Kasım 2022 Salı 10:12

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yerel yönetimleri olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, belediyelerin ekonomik sürdürülebilirliklerinin zorlaştığını söyledi. Kırgöz, "Belediyelerin gelirlerinde ciddi anlamda bir azalma var. Belediyelerin işi çok zor. Merkezi hükümet tarafından ciddi bir tedbir alınmazsa, belediyelere yeni kaynaklar yaratılmazsa belediyelerin ekonomik anlamda sürdürülebilirlikleri çok zor." ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partili Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen partisinin İzmir Meclis Üyeleri kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların yerel yönetimlere olan etkisini değerlendiren Kırgöz, belediyelerin sağlıklı bir bütçe yapıp o bütçeyi uygulamalarının zorlaştığını dile getirdi.

Beklentiler artıyor gelirler azalıyor

Belediyelerin ekonomik anlamda sürdürülebilirliklerinin zorlaştığını kaydeden Kırgöz, “Özellikle elektrik, akaryakıt, yedek parça ve bakım-onarım, personel giderleri müthiş arttı. Bunlara karşın belediyelerin gelirlerinde artış yok. Gelirlerinizi, yeniden değerleme oranı kadar artırabiliyorsunuz. Bunların haricinde olumsuz ekonomik gelişmelerden dolayı inşaat işleri durdu veya çok ağır gidiyor. İnsanlar önce karnını doyurma derdinde. Emlak vergisini, harcını, cezasını erteliyorlar, önce karnını doyurmaya çalışıyorlar. Belediyelerin gelirlerinde ciddi anlamda bir azalma var. Belediyelerin işi çok zor. Merkezi hükümet tarafından ciddi bir tedbir alınmazsa, belediyelere yeni kaynaklar yaratılmazsa belediyelerin ekonomik anlamda sürdürülebilirlikleri çok zor. Her geçen gün görev alanları genişliyor, hizmet noktasında beklentiler artıyor ama gelirleri ve yetkileri azalıyor. Ne yapılabilir? Örneğin; belediyelerin kullandığı akaryakıttan, aldıkları araçlardan, kullandığı elektrikten KDV, ÖTV gibi vergiler sıfırlanabilir. Çünkü bu kullandıklarımızla kamu hizmeti yapıyoruz. Bu şartlarda hizmetlerin yerine getirilmesi çok zor. Hepimizin Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“Önümüzü tıkıyor”

Dikili Belediyesi’nin hükümet kurumlarıyla yaşadığı bir problem olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Başkan Kırgöz, “Planlamalarla ilgili kurum görüşlerinde sıkıntı yaşıyoruz, kurum görüşlerini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte tekrar görüşmeler yapacağız, iyice çıkmaza girerse onunla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Beklediğimiz kurum görüşleri var, bu durumda hizmet üretme noktasında önümüzü tıkıyor” dedi.

CHP’li belediyeler çok başarılı


İzmir’de AK Partililer tarafından CHP’li belediyelere, ‘yatırım’ ve ‘hizmet’ konusunda yapılan eleştirilerin sorulması üzerine ise Kırgöz, “Üç buçuk yıldır görev yapıyoruz. Başımıza gelmeyen kalmadı; pandemi, sel, tsunami, deprem. Bunlara rağmen İzmir’deki CHP’li belediyeler, hiçbir hizmeti aksatmadan hepsini tıkır tıkır yapıyorlar, maaşlarını ödüyorlar, projelerini sürdürüyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle sosyal projeler konusundaki başarını dünya kabul ediyor. Bu dönem CHP’li belediyeler çok başarılı.  Daha da görmek istiyorlarsa Dikili’yi gelip bir dolaşsınlar” ifadelerini kullandı.

Hizmet binası 2023’te ihaleye çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Dikili Belediyesi hizmet binası ve otogar projelerinin sorulması üzerine ise Başkan Adil Kırgöz, “Hizmet binası eksiğimiz vardı, Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun onu projelendirdi, ihaleye çıktı. Ama olumsuz ekonomik gelişmeler olduktan sonra müteahhit, temeli kazdıktan sonra haklı olarak bırakıp gitti, birçok müteahhit gibi… Belirli süreçlerinin geçmesi beklendi. Yılbaşından sonra Büyükşehir Belediyemizin bununla ilgili yeniden ihaleye çıkacağını biliyorum, 2023 yılı içerisinde ihaleye çıkılır. Herhalde en geç 1 buçuk 2 yıl içerisinde tamamlanır ve 2024 yılı içerisinde teslimi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Dikili’yi otogarsız bırakmayız”

Otogara ilişkin ise Kırgöz, “Büyükşehir Belediyemiz ile bununla ilgili yer belirlemiştik ancak kurum görüşü istedik ve olumlu yanıt alamadık. Orası kaldı. Başka bir yer vardı, o da mahkemeye taşındı, yargı süreci devam ediyor. Çalışıyoruz, şu an için yer bulamadık ama olumlu gelişmeler de var. Çözeceğiz. Belki geç olur ama Dikili’yi otogarsız bırakmayız” dedi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

Etiketler; #dikili belediyesi #izmir #haber #Adil Kırgöz
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