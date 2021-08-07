Dikili Belediyesi'nden 9 milyonluk GES yatırımı

Dikili Belediyesi, 9 milyonluk yatırımla Güneş Enerji Santrali kuruyor. Demirtaş Mahallesi'ndeki belediye arazisi üzerine kurulması planlanan projeye ilişkin İzmir Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilirken projenin işletmeye alma aşamasının ise 180 günde tamamlanması bekleniyor

FATİH ÖZKILINÇ- Dikili'nin Demirtaş Mahallesinde Dikili Belediyesi tarafından belediyeye ait arazide 1,4 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulup projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan proje tanıtım dosyası incelendi. Yapılan inceleme sonucunda Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi gereğince İzmir Valiliği tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildi.

GES belediye arazisine inşa edilecek

Dosyada projeyle ilgili bilgiler verilirken "İzmir İli, Dikili İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 0 Ada 1109 Parsel üzerinde Dikili Belediyesi tarafından "1,4 MWe Kapasiteli Güneş Enerji Santrali Projesi" nin yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Dikili Belediyesi, Güneş Enerji Santralinin toplam kurulu gücünü 1.400 kW (1,40 MW) olarak hesaplanmıştır. Projenin kurulacağı 28.000 m2 alana sahip 0 ada 1109 parsel Tapu Kayıtlarında Dikili Belediyesi üzerine kayıtlıdır. Proje sahasına en yakın yerleşim yeri yaklaşık 260 m mesafede güneydoğu istikametinde yer alan Demirtaş Mahallesi'ne ait Yapı'dır. Ayrıca 330 m mesafede güneydoğu istikametinde ve 490 metre güneybatı yine Demirtaş Mahallesi'ne ait Yapı yer almaktadır. Proje alanına ait fotoğraflar ve Uydu Görüntüleri ekte1 sunulmuştur. Tapuda tarla vasfında nitelendirilen Demirtaş Mahallesi, 0 Ada 1109 Parsel kapsamında projenin kurulması ve işletilmesi hususunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne görüş sorulmuştur. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, E.33943 sayılı görüş yazısında; "İzmir İli, Dikili İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Balat Mevkii 1109 parselde kayıtlı bulunan toplam 2,8 hektar, "Kuru Marjinal Tarım" (KTA) arazisi niteliğinde olup "Güneşten Elektrik Üretimine Yönelik Tesis" kurulması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verilmiştir. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşü kapsamında; ÇED Kararı alındıktan sonra inşaata başlamadan önce 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınacaktır. Proje kapsamında kullanılması planlanan 0 Ada 1109 Parsel Toplam Alanı 28.000 m2'dir. Dikili Belediyesi, Güneş Enerji Santralinin toplam kurulu gücünü 1.400 kW (1,40 MW) olarak hesaplanmıştır" ifadeleri yer aldı.

9 milyonluk yatırım



Yaklaşık proje maliyeti 9 milyon 121 bin 902,5 TL olarak hesaplanan Güneş Enerji Santralinin işletmeye alma aşaması 180 günde tamamlanacağı belirtilirken tesiste yılda 12 ay/yıl, ayda 30 gün/ay olmak üzere yılda 365 gün ve günde 24 saat/gün çalışma yapılacağı belirtildi. Projenin inşa aşamasında ise 600 ton hafriyat yapılacak.