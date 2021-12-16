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Dikili Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı

Dikili Belediyesi kendi mülkiyeti dahilinde yer alan zeytinliklerden elde edilen mahsulü değerlendirerek zeytinyağına dönüştürdü. Yağlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Dikili Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine zeytinyağı
16 Aralık 2021 Perşembe 09:26

Dikili Belediyesi kendi mülkiyeti dahilinde yer alan zeytinliklerden elde edilen mahsulü değerlendirerek zeytinyağına dönüştürdü. Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün talimatıyla toplanan zeytinler, zeytinyağı haline getirilerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarıyla buluşturuldu.

Ülke ekonomisinde ve tarımsal üretimde zeytinin önemine dikkat çeken Başkan Kırgöz "Dikili'miz zeytincilik açısından önemli potansiyele sahip. Bu bilinçle bizler de belediyemize ait zeytinliklerden elde ettiğimiz mahsulü değerlendirip, 1350 litre zeytinyağını ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Bu uygulamayı belediye tarihinde ilk kez gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda yaşanan pandemi dönemi ve ekonomik kriz ile birlikte vatandaşlarımızın alım gücünün zayıfladığı bugünlerde onlara destek olmak bizim en büyük görevimiz. Bundan sonra da “Birlikte Dikili” anlayışımız ve sosyal projelerimiz ile hemşehrilerimizin kalbine dokunmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Etiketler; #dikili #dikili belediyesi #zeytinyağı
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