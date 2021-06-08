Dikili'de 31 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca, saat 04.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarındaki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.