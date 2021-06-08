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Dikili'de 31 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Dikili'de 31 göçmen kurtarıldı
08 Haziran 2021 Salı 16:09

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca, saat 04.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarındaki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılıp, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dikili #kaçak göçmen #göçmen kurtarma
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