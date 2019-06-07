Dikili'de 35 mülteci kurtarıldı

Dikili'den, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.

Dikili'de 35 mülteci kurtarıldı
07 Haziran 2019 Cuma 16:07

Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, bugün saat 01.00 sıralarında, denizde hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Durdurulan bottaki Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan; 7'si kadın, 21'i çocuk, 7'si erkek toplam 35 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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