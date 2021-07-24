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Dikili'de aynı yerde iki kere yangın çıktı!

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 18 dönüm alan zarar gördü

Dikili'de aynı yerde iki kere yangın çıktı!
24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:14

Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500, yerleşim yerlerine ise 150 metre mesafede, hayvan damlarının da bulunduğu Askertepe mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 18 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

TEKRAR ALEVLENDİ

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan ve 18 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipleri geri çağrıldı. Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hotumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimileri de kazma, kürek, dal parçası ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesi'nden 1 su tankeri geldi. Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerinde gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #dikili yangın #izmir yangın
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