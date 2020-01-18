Dikili'de büyük buluşmaBaşkan Kırgöz STK'lar ile buluştu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi. Dikili Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya Dikili Kent Konseyi, Dikili Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi, Alevi Kültür Derneği Dikili Şubesi, Dikili Engelliler Dayanışma Derneği , Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dikili Şubesi, Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği, DİFOK (Dikili Fotoğraf Kulübü), İlyada Doğa Sporları Kulübü, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, DİSK Genel-İş Sendikaları katıldı.

Başkan Adil Kırgöz, "Katılım sağlayan temsilcilerimizin istek, talep ve sorunlarını dinleyip notlarımızı aldık. Güzel ilçemizi her kesimin görüşlerini dikkate alarak geleceğe taşıyacağız. 'Birlikte Dikili' yolculuğumuz birlik ve berabelik içerisinde sürecek" dedi.

Diyalogları geliştireceğiz

Başkanı Kırgöz, toplumun her kademesi ile birlikte olmayı hedeflediklerini belirterek, "Herkesin görüş ve fikirlerine duyarlıyız. Birlikte istişare ederek yol haritalarında daha doğru bir yol izleyeceğimize inanıyorum. Bu toplantının amacı istişare etmek, birbirimiz ile diyalogları daha da geliştirmek. Dikili için neler düşünüyorsunuz? Bizlere önerileriniz nelerdir, eleştirileriniz nelerdir? Neleri eksik görüyorsunuz? Bunları aktarırsanız bizler de yol haritamızda daha doğru bir yol izleriz. Ortak akıl yaratmak, birliktelik yaratmak, katılımcılığı sağlamak için buradayız. Herkesi dinlemek istiyoruz. Bizim düşünemediklerimizi, göremediklerimizi sizlerden öğrenip ona göre yol yürümek istiyoruz" dedi.

Seçimden bu yana geçen görev süreciyle ilgili de bilgil veren Başkan Kırgöz, şunlardı söyledi: "Dikili için gece, gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde mali yapısı kötü bir belediye devraldık. Biz bunu çok büyük ölçüde düzelttik. Piyasa borçlarını, kredilerimizi günü gününe ödüyoruz. Sürdürülebilir bir belediye var şu an. 9 ay içerisinde itibarlı bir belediye yaratmayı başardık. Mevcut bütçemizle yapılması gerekenleri öncelik sırasına göre yapıyoruz. Projelerimizi hazırladık. 2020-2021 yılı daha büyük projelerin başlangıcı olacak."