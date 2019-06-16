Dikili'de de40 Afgan göçmen yakalandı

Dikili'de illegal yollarla kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Afgan göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Dikili'de de40 Afgan göçmen yakalandı
16 Haziran 2019 Pazar 13:51

Dikili açıklarında, 14 Haziran saat 05.10'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, Madra Çayı önlerinde lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot durduruldu. Bottaki Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
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