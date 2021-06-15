HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
HAMİLE KALAMIYORSANIZ...
0
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
ONA BAKABİLECEK BİRİ ARANIYOR
0
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
GÖZTEPE YENİ YAŞINI KUTLADI
0
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0

Dikili'de deniz kirliliği tepkisi!

İzmir'in Dikili ilçesinin Salihleraltı bölgesinde faaliyet gösteren bir mandıranın atıklarının dereye atıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi

Dikili'de deniz kirliliği tepkisi!
15 Haziran 2021 Salı 14:42

Yazlık siteler bölgesinde yer alan Kıratlı Deresi'nde, 2019 yılından bu yana yaşandığı iddia edilen kirliliğin, sağlığı tehdit eden boyutlara vardığını ifade eden yöre halkı, protesto gösterisinde bulundu. Bölgede faaliyet gösteren bir mandıra tarafından gizlice boru döşenerek atıklarının dereye salındığı öne sürüldü. Sitede oturanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, Kıratlı köyü foseptiğinin taşması ve buradaki mandıranın atıklarını dereye vermesi sonucunda oluşan yoğun koku ve kirlilik üzerine 2019 yılında, 18 site yöneticisinin imzalarıyla şikayette bulunulduğu belirtildi. Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin tutanak altına aldığı kirlilikle ilgili henüz cezai yaptırım uygulanmadığını belirtildi. Vatandaşlar, çeşitli kamu kurumlarına şikayet başvuruları yapıldığını ancak henüz sonuç alınamadığını söyledi. Kıratlı Deresi önünde protesto gösterisi yapan yöre halkı, yaşanan kirliliğe bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Vatandaşlardan Atifet Yücel, "Sorunumuz var, şikayetçiyiz. Şikayetimize çözüm istiyoruz. Bunun için başvurmadığımız yer kalmadı. Ama hala bir sonuç alamadık" dedi.

Bir diğer vatandaş Ege Rüzgar Pak (12) ise, "Temiz bir deniz istiyoruz. Bizim de temiz bir denize girmeye hakkımız var. Başka sitelerin bu kanala kanalizasyon atıklarını bırakma hakları yok. Kimsenin Ege Denizi'ni kirletmeye hakkı yok" diye konuştu.

Avukat Tamer Demirdelen de; "En büyük sorun mandıralar ve arıtması olduğu halde çalıştırmayan müesseselerdir. Şikayetlerimiz Valiliğe, Belediye Başkanlığı'na ve Kaymakamlığa yapılmıştır. Ancak alınan hiçbir sonuç yoktur. Cezalandırma ve caydırıcı hiçbir şey yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #dikili deniz kirlilik
Önceki Haber
SOCAR binaları enerjisini ‘yeşil enerji’den alacak
Sonraki Haber
Soyer: “İzmir’de korkulara yer yok, umudun şehri olacağız”
Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece
Kızılçullu gençlerinden TÜBİTAK’ta derece
0
Soyer: “İzmir’de korkulara yer yok, umudun şehri olacağız”
Soyer: “İzmir’de korkulara yer yok, umudun şehri olacağız”
0
Ahmet Piriştina yokluğunun on yedinci yılında anıldı
Ahmet Piriştina yokluğunun on yedinci yılında anıldı
0
İzmir’in yüzde 53’ü aşılandı
İzmir’in yüzde 53’ü aşılandı
0
Felçli kediye bakabilecek biri aranıyor!
Felçli kediye bakabilecek biri aranıyor!
0
Gaziemir'de kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
Gaziemir'de kentsel dönüşüm için imzalar atıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.