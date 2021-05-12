Dikili'de ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı

Dikili Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi yapılan Alışveriş Kartı uygulaması, birlik ve beraberlik ruhunu doruğa çıkardı

Dikili Belediyesi tarafından başlatılan “Gönül Köprüsü” projesi kapsamında “Alışveriş Kartı” uygulaması hayata geçirildi. Dikilili esnaf ve iş insanlarını dayanışma için bir araya getiren uygulama kapsamında içlerine bakiye yüklenen alışveriş kartları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Pandemiden etkilenen yurttaşlara yardım eli uzatmak isteyen Dikili’nin esnaf ve iş insanları arasında köprü olan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ Ramazan’ın ruhuna uygun hizmetler ile vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ‘Gönül Köprüsü’ projemiz ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak paketlerimizi ulaştırmıştık. Projemizin farklı bir ayağını daha hayata geçirerek ‘Alışveriş Kartı’ uygulamasını başlattık. İlçe esnaflarımız ve iş insanlarımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz uygulamamız amacına ulaştı. İçlerine bakiye yüklenen alışveriş kartlarını yine ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturduk. Projemize destek veren herkese teşekkür ederim. ‘Birlikte Dikili’ ruhunun en iyi örneklerini ilçemizde sunmaya devam edeceğiz” dedi.