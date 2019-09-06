Dikili'de sarı çizgi uygulaması başladı

Dikili Belediyesi tarafından görme engelli vatandaşlar için sarı çizgi uygulaması başlatıldı.

Dikili Belediyesi'nde görme engelli vatandaşların kendilerini daha güvenli hissetmeleri ve belediye hizmetlerinden daha rahat yararlanmaları için sarı çizgi uygulaması başlatıldı. Uygulama vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

İlk uygulama belediye ve çevresinde

Sarı çizgi projesinin ilk etabında Dikili Belediyesi hizmet binası önü ve hizmet binası içerisine sarı çizgiler döşenerek görme ve ortopedik engelli vatandaşların belediye ihtiyaçlarında kendilerini daha rahat hissetmeleri hedeflendi.

Kente yayılacak

Herkesin, her kesimin belediyesi olarak çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kentimizde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına bu tür çalışmalarımız devam edecek. Belediyemizde başlattığımız uygulamayı ilçemizin tüm sokaklarına yayacağız. Vatandaşlarımız da sarı çizgi uygulamamızdan gayet memnun. Ne yazık ki geç kalınmış bir uygulama. Bizim dönemimizde engelsiz kent çalışmalarımız hızla gelişecek ve engelli dostu bir Dikili'yi hep birlikte yaratacağız" dedi.