Dikili'ye yeni proje müjdesi

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, mahalle muhtarları ile bir araya geldiği toplantıda yeni projesinin müjdesini verdi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili Belediyesi Sosyal Tesislerinde ilgili birim amirleri ile birlikte muhtarları ağırladı. Toplantıda muhtarların sorunları, önerileri ve taleplerini dinleyen Başkan Kırgöz, köyler için “Mobil ekip” hizmetinin müjdesini verdi.

Muhtarlarla el, ele, kol, kola çalışarak ilçeye hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “İlçemiz için çalışmalarımızı gerçekleştirirken bu çalışmalarda birlikte hareket ettiğimiz muhtarlarımızın sorunlarını, öneri ve taleplerini dinlemek, çözüm önerilerini bulmak ve ortak akılda buluşmak adına toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak güzel ilçemizi geleceğe taşıyacağız” dedi.

Ziyaretler gerçekleşecek

Periyodik zamanlarda muhtarlar buluşmasını gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Kırgöz, “Muhtarlar buluşmamızı farklı zamanlarda yaparken, meclis üyelerimizle birlikte başta köylerimiz olmak üzere tüm mahallelerimize gidecek ve hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yaz yoğunluğunu atlattıktan sonra düzenli olarak meclis üyelerimiz, birim amirlerimizle tek tek ziyaret edeceğiz” dedi.

Mobil ekipler

Yerinde hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kırgöz, “Köylerin temizlik, yol, park bahçe gibi ihtiyaçları üzerine daha hızlı hizmet ve yerinde dönüşüm için görevli arkadaşlarımızı mobil ekip olarak görevlendiriyoruz. Taş ustalarımızın sayısını da arttırdık. Tüm köylerimizde bozukluklar giderilecek, eksiklikler tamamlanacak. Köylerimiz ile ilgili yeni bir temizlik ekibi de kurduk. Bahçeli köyümüzden başlattık tüm köylerimizi tarayarak geliyorlar. Bütün köylerimizde temizlik yapıyorlar. Biz bu ekipleri daha da güçlendirip daha da sıklaştıracağız. Sürekli olarak köy temizliği ile ilgilenecekler. İzmir Büyükşehir Belediye’mizin yardımları ile yol ve düzen sorunlarımızın çoğunu toparladık. Kalanlar için, bozulup gözden kaçanlar için, oluşan çatlak ve patlaklar için de bizim ekiplerimiz iş başında. Hepsini elden geçireceğiz. Bunun adımlarını da attık. Köylerimizin park taramasını da yaptık. Mevcut parklarımızın eksikleri giderilecek, parkı olmayanlar da parklarına kavuşacak. Birlikte Dikili diyerek çıktığımız yolda hep birlikte aşkla güzel ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.