Dikili’de temizlik hareketi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün Dikili Belediyesi’nin “Geleceğe temiz bir dünya bırak” sloganıyla düzenlediği çevre etkinliğine katıldı. Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte Dikili’nin Alanlar ve Adalar bölgelerinde denize ve kıyılara atılan çöpleri temizledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediyesi’nin mavi ve yeşil bir Dikili için başlattığı çevre temizliği etkinliğine katıldı. Sabah saatlerinde Bademli’den hareket eden teknelerle Alanlar ve Adalar bölgelerine geçerek temizlik yapan beş yüze yakın çevre gönüllüsüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de destek verdi. Dikili halkının sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Soyer Alanlar mevkiinde ve Kalem Adası’nda denize ve kıyılara atılan çöpleri topladı. Kıyı temizliğine İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz de katıldı.

Dikili halkını kutluyorum

Başkan Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ü duyarlı hareketinden ötürü kutlayarak, “Başkanımız Dikili halkının da katılımıyla büyük bir temizlik kampanyası başlattı. Sahip çıkan, emek veren Dikilileri kutluyorum. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız memleketi de temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Yurtseverliğin, milliyetçiliğin birçok parametresi var. Bu parametrelerden biri geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara ve atalarımıza saygı gereği çevremizi temiz tutmak olmalı. Bu nedenle bu çalışmayı çok değerli buluyorum” dedi.

Kırgöz’den teşekkür

Temizlik seferberliğine katılım gösteren sivil toplum örgütlerine, bisiklet ve dalış merkezi gruplarına teşekkür eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise, “Alanlar mevkiinde ve Adalar bölgesinde eş zamanlı temizlik etkinliği başlattık. Doğa bizim evimiz. Temizlik konusunda toplumsal bir duyarlılık yaratmak için böyle bir hareket başlattık. Her yıl belirli aylarda bu çevre temizliğini yapacağız. Bugün kısa sürede çok geniş bir alanın temizlendiğini gördük. Duyarlılık gösteren Başkanımız Tunç Soyer’e ve doğanın temizlenmesine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Akşam saat 18.00’da biten çevre temizliğine beş yüze yakın gönüllü katıldı ve kıyılardan yüzlerce torba çöp çıkarıldı. n Pelin Atmaca

Çiçek üreticilerini selamladı

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) üyeleri dün Gereli’deki programdan dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i pankartla selamladı. “Çiçek üreticisinin, çiftçinin gerçek dostu! Bayındır’a hoş geldin” yazılı pankartı gören Başkan Tunç Soyer de aracını durdurdu ve aracından inerek çiçek üreticilerini selamladı.

BAYÇİKOOP’un binasını ziyaret eden Başkan Soyer ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer’i BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar ağırladı. Ziyarette önümüzdeki aylarda temeli atılacak İZKA Projesi’nin tohum serası ve yeni projeler konuşuldu.

Kooperatif üyeleri, Tunç Soyer ve Neptün Soyer’e hediye olarak çiçek verdi. Daha sonra Başkan Soyer İzmir’deki programına devam etmek üzere BAYÇİKOOP’tan ayrıldı.

Yerli üreticiyi desteklemek için kooperatiflerle anlaşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi çiçek üreticilerine alım garantili sözleşmeli üretim yaptırarak ekonomik olarak güçlenmelerini sağlıyor.