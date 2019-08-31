Dikili’de Zafer Bayramı festivalle taçlandı

Dikili Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda coşkuyla başladı. Festival kapsamında Kardeş Türküler verdiği konser ile festivale katılanlara müzik ziyafeti sundu.

Dikili Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Dikili Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramıyla birleşen festivalin ilk günü büyük coşkuyla gerçekleşti.

Yoğun katılım

Festivale, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir Eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Çifte mutluluk

Festival kapsamında vatandaşlara seslenen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ İki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. İlki 30 Ağustos Zafer Bayramımız, ikincisi ise Dikili Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’miz. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği gündür. 97 yıldır ilk günkü heyecan, gurur ve mutlulukla zaferimizi kutluyoruz. Eğer bu festivalleri yapabiliyor, bu coşkuyu yaşayabiliyorsak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı Cumhuriyet ışığı sayesindedir. 30 Ağustos’un, 9 Eylül'ün, 29 Ekim'in sayesindedir. Coşkumuzu, heyecanımızı bizlerle birlikte yaşayan herkese teşekkür ederim ” diye konuştu.

Gün boyu çeşitli etkinler

Festival, Dikili Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen 30 Ağustos töreniyle başladı. Plates, aerobic ve yoga etkinliğiyle devam eden etkinlikler kapsamında Dikili Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nde ki kursiyerlerin el emekleri olan çini ve seramik sergisinin açılışı da gerçekleşti. Büyük ilgi gören “Çınarlarımız, Emeklerimiz, Kültürümüz” adlı resim sergisinin yanı sıra Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin de şiir ve müzik dinletisiyle festivalde yer aldı.

Panellere yoğun katılım

Festivalin ilk günü gündüz programında “30 Ağustos’un Önemi ve Yansımaları” konulu panel Gazeteci Alev Coşkun ve Ekonomist Yazar İrfan Hüseyin Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Akşam programında ise Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün moderatörlüğünü yaptığı “Türkiye’de Siyaset ve Basın” konulu panelde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Gazeteci-Yazar Nevşin Mengü Dikililerle bir araya geldi.

İzmir marşıyla kortej

Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan ve Atatürk Meydanı’nda son bulan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Festival Korteji ise meşaleler eşliğinde gerçekleşti. Dev Türk bayrağı ve Atatürk bayrağının açıldığı kortejde yol boyunca hep bir ağızdan İzmir marşı söylendi.

Kardeş Türküler sahne aldı

Dikili Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali kapsamında Dikili Atatürk Meydanı’nda ki Kardeş Türküler konserine binlerce vatandaş katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından şarkılar seslendiren grup, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Festivalin ilk günü Kardeş Türküler’in konseriyle son buldu.