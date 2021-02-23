INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
0
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
0
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
0
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
0

Dikkat! Instagram'dan böyle dolandırdılar!

İzmirli Mimar Ozan Demirbaş'ın (33), 32 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, 5 günde 15 takipçiden 250 bin lira topladı. Demirbaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Dikkat! Instagram'dan böyle dolandırdılar!
23 Şubat 2021 Salı 15:43

Mimar Ozan Demirbaş, geçen 17 Şubat'ta 'mimarozandemirbas' isimli Instagram hesabının hikaye bölümünde, "Casino ve ruletten güzel bir kazanç elde ettim. 5 bin TL yatırımım sayesinde 168 bin TL'lik bir gelir elde ettim. Bu pandemi döneminde siz ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kişi A.Ö.’dür. Kendisiyle iletişime geçip, benim yönlendirdiğimi söylerseniz sizlere de yardımcı olacaktır" yazılı paylaşımın yapıldığını gördü. Şifresi kırılarak, instagram hesabının ele geçirildiğini anlayan Demirbaş, 19 Şubat günü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sayfa, 22 Şubat günü erişime kapatılırken Demirbaş'ın 15 takipçisi, dolandırıcılara inanıp, toplam 250 bin lira kaptırdı.

15 takipçisinin tuzağa düştüğünü söyleyen Mimar Ozan Demirbaş, “Hesabımın hikaye kısmından bahis oynatarak, IBAN numaraları paylaşarak takipçilerim dolandırıldı. Takipçilerim hesaba para yatırdıklarını bildirince durumdan haberdar olup, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık olayı araştırıyor. İstanbul ve İzmir'de bulunan avukatlarımız ise siber suçlara başvurularımızı yaptı. Şu an süreci takip ediyoruz. Suçluların bulunması ve mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 15 kişiden 250 bin TL toplanmış. Bunlar, bize ulaşanların bildirdiği rakamlar. Biz, bu yolla yaklaşık 500 bin TL toplandığını tahmin ediyoruz. Şüphelilerin gönderdiği IBAN ve telefon numaralarının hepsi mevcut. Üzgünüz, aynı zamanda da kızgınız. Umarım bu tür olaylar başkalarının başına gelmez" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sosyal medya #sosyal medya dolandırıcılık
Önceki Haber
CHP'li Sertel: AKP kongresine yüzlerce otobüsle insan taşındı
Sonraki Haber
Son olsun artık demekten bıktık ama... Yine kadın cinayeti
Batur: Bizim her zaman tarafımız belli, esnaftan yanayız
Batur: Bizim her zaman tarafımız belli, esnaftan yanayız
0
Çiğli Belediyesi’nden müzisyenlere destek
Çiğli Belediyesi’nden müzisyenlere destek
0
Başkan Soyer: Önceliğimiz tarım
Başkan Soyer: Önceliğimiz tarım
0
25 yaşındaki genç alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü!
25 yaşındaki genç alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldü!
0
Bayraklı'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Bayraklı'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
0
Başkan Soyer, Erdoğan'dan iki şey istedi
Başkan Soyer, Erdoğan'dan iki şey istedi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.