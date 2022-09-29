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Dilencinin bastonundan para çıktı!

Dilencinin bastonundan para çıktı!
29 Eylül 2022 Perşembe 13:12

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşiyle birlikte dilencilik yaparken zabıta ekiplerinin denetimine takılan C.K.'nin (62), bastonunun içinden 700 TL çıktı.  Paraya el konulurken, C.K. ve eşi H.K. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL ceza uygulandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nin önünde, eşi H.K. (61) ile birlikte dilencilik yaptığı belirlenen C.K., ilçede denetim yapan Bornova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Daha önce de birçok kez denetime takıldığı belirlenen C.K.'nin üzerinde arama yapan ekipler,  bastonunun içinde 700 TL buldu.  Paraya el konulurken, C.K. ve eşi H.K. hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında 277 TL para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dilenci #baston #para
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