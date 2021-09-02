Dini nikahlı eşini bebeğinin yanında defalarca bıçakladı!

İzmir'in Buca ilçesinde Feyzi Duran (28), kıskançlık yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün’ü (28), bebeğinin yanında dövüp banyoya kilitleyerek çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Duran tutuklanırken, hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, "İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum" dedi

Olay, 29 Ağustos günü Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında, evde kıskançlık nedeniyle tartışla çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, banyoya kilitleyerek, bıçakladı. Aysel Perkgün’ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Aldığı çok sayıda bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan bebeği A.D.'yi dün geri aldı.

'BEBEĞİMİN YANINDA BIÇAKLADI'

Bebeğinin eşinin ailesinden geri almadan önce hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, "İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum. Beni bebeğimin yanı başında bıçakladı. Bu kişinin babası da daha önce cinayet işlemiş bir kişi. Tek isteğim bebeğimin yanımda olması. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Aysel Perkgün'ün annesi Serpil Perkgün ise kızının vücuduna 90’dan fazla dikiş atıldığını belirterek, “Kızım, banyoya kapatıldı, her yerinden bıçaklandı. Çok kötü durumda. Lütfen, Allah rızası için bana yardım edin. Gelin, çocuğumun halini görün. Kızımı tehdit etmiş. Banyoda kızım kanlar içindeyken, bebeği üzerine atarak, 'Benden şikayetçi olursan bebeği bu hale koyarım. Sülalenize bomba atarım' demiş. Rakı şişesini alıp ensesine vurmuş. Kızım yoğun bakımdan çıkınca bana anlattı, ben de bu şekilde öğrendim. Bebeği alınca, kızım da artık her şeyi anlatmaya karar verdi. Çocuğuma uyuşturucu içirmişler. 2 yıldır ben çocuğumun yüzüne hasrettim, onlar kaçırdığı için görmüyordum" diye konuştu.

'KIZIMIZI BİZE GÖSTERMİYORLARDI'

Aysel Perkgün’ün babası Niyazi Perkgün ise, "Biz yaşadık, başkaları da yaşamasın. Bize kızımızı göstermiyorlardı. Ancak biz bu olayları duyuyorduk. Kızımıza zarar gelmesin diye, ses çıkarmıyorduk. Artık bunlarla mücadele edeceğiz, kızımın arkasında biz varız" ifadelerini kullandı.