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Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Bülent E.'nin resmi nikahlı eşi tarafından tabancayla vurulan Cansu Koşak (25), şimdi de 4 yaşındaki oğlu Bülent E.'yi 3 yıldır görememenin acısını yaşıyor. Vurulduktan sonra ince bağırsağının alındığını belirten Koşak, "Sağlığımdan olduğum yetmiyormuş gibi oğlumdan da oldum. Velayeti bende olduğu halde 3 yıldır göremiyorum. Bir çocuğu nasıl annesinden ayırabilirsin, nasıl bu kötülüğü yapabilirsin" dedi

Dini nikahlı eşinin resmi nikahlı karısı tarafından vuruldu. Hem sağlığından hem oğlundan oldu
02 Ekim 2021 Cumartesi 12:07

Ödemiş’te yaşayan 2 çocuk annesi Nebahat E., 22 Aralık 2018'de eşi Bülent E ile yaşadığı ilişkiden çocuk sahibi olan Cansu Koşak'ın Bengisu Mahallesi'ndeki evine gitti. İki kadın arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nebahat E., çantasından çıkardığı tabancayı Koşak'a doğrultup, peş peşe ateşleyerek kaçtı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Koşak, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Koşak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Nebahat E. ise polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nebahat E., tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Nebahat E. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim 2019 günü görülen karar duruşmasında, Nebahat E.'yi eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, haksız tahrik indirimiyle de bu cezayı 7 yıla indirdi. Ayrıca Nebahat E.’ye 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'ÖNÜNE GEÇMESEM OĞLUM VURULACAKTI'

Bülent E. ile ilişkilerinin başladığında, evli olduğunu bilmediğini, hamile kaldıktan sonra öğrendiğini belirten Koşak, "Sonrasında sürekli olarak boşanacağını söyleyip beni kandırdı. Olayın meydana geldiği cumartesi günü evdeydik. Oğlumun babası evde yoktu. Saat 16.00 ile 18.00 arasıydı, kapı çaldı. Kapının deliğinden baktım, arkası dönük başı kapalı bir kadın vardı. Kapıyı açtım, ateş etmeye başladı. O an oğlumu kurtarayım derken, vücuduma 3 mermi isabet etti. Oğlumu uzaklaştırdım ama mermiler bana isabet etti. Yere düştüm, 'Ona iyi oldu, ölsün gebersin' diye arkamdan bağırdı. Eşim de polisler geldikten sonra eve geldi. Oğlumun önüne geçip uzaklaştırmasaydım, o vurulacaktı" dedi.

'ŞİKAYETÇİ OLMAZSAN OĞLUNU SANA VERECEĞİM' İDDİASI

Kendisi hastanedeyken dini nikahla yaşadığı Bülent E. ve ailesinin şu an 4 yaşında olan oğlu B.E.'yi kendisinden aldığını ve yaklaşık 3 yıldır göstermediğini belirten Cansu Koşak, "3 gün boyunca yoğun bakımda kaldım, ince bağırsağımı almışlar, farkında bile değildim. Kendime geldikten sonra Bülent E. yanıma geldi, 'şikayetçi olmazsan sana oğlunu vereceğim' dedi. 'Tek benim değil, senin de oğlun. Kendimi önüne atmasaydım sadece benim değil, senin de oğlun ölecekti' diye karşılık verdim. Şikayetçi olmamdan sonra da velayeti bende olmasına rağmen oğlumu bir daha bana göstermediler. Sağlığımdan olduğum yetmiyormuş gibi oğlumdan oldum" dedi.

 'BEBEKLİK KIYAFETLERİNİ KOKLAYARAK HASRETİNİ GİDERİYORUM'

Oğlunun hasretini bebekliğinden kalan kıyafetlerini koklayarak gidermeye çalıştığını söyleyen Koşak, gözyaşlarını tutamayıp, "Evladımı görememenin acısı her geçen gün daha da katlanıyor. Onu öyle özledim ki, kokusu burnumda tütüyor. Bu 3 seneyi gelin bir de bana sorun. Bir çocuğu nasıl annesinden ayırabilirsin, nasıl bu kötülüğü yapabilirsin?" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #çocuk velayet
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