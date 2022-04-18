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Direct İzmir projesi yeni rotalarla büyüyor

İzmir Vakfı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdiği Direct İzmir projesi büyüyor. İzmir’den direkt uçuşların adresi “directizmir.com” sitesine yaz sezonu itibariyle yeni uçuşlar eklendi ve toplam şehir sayısı 68’e yükseldi

Direct İzmir projesi yeni rotalarla büyüyor
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer’in şehrin turizm potansiyelini artırma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği “Direct İzmir” projesinin kapsamı genişliyor. İzmir’den direkt uçuşların adresi directizmir.com yaz sezonu uçuşlarıyla İzmirlilere keşfedecek yeni rotalar sunuyor. Yayıma alındığında yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 49 farklı noktanın güncel tarife bilgisinin yer aldığı siteye yaz sezonu itibariyle yeni uçuşlar eklendi ve toplam şehir sayısı 68’e yükseldi.

Keşfedilmeyi bekleyen yeni rotalar yurtiçinde Bodrum ve Kayseri; yurtdışında Amman, Beyrut, Cenevre, Eindhoven, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Karlsruhe / Baden, Marsilya, Milano, Münster-Osnabrück, Nantes, Nürnberg, Oslo, Paderborn, Rotterdam, Tel Aviv, Tiflis ve Üsküp.

Directizmir.com nedir?

directizmir.com İzmir’den dünyaya, dünyadan İzmir’e direkt uçuşların tanıtımını yapıyor ve kullanıcılara İzmir’den aktarmasız uçabilecekleri şehirlerin tamamını tek bir adres üzerinden gösteriyor. İzmir’in havayoluyla doğrudan ulaşım olanaklarının kolaylaştırılmasını amaçlayan projeyle İzmir’den direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların açılması, mevcut destinasyonların sayı ve sıklığının artırılması, mevsimlik uçuşların bütün yıla yayılması ve direkt uçuş yapılan destinasyonların bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Direct İzmir projesi İzmir Vakfı ile Corendon Airlines, Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları ve Türk Hava Yolları’nın geçen ocak ayında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda imzaladığı ortaklık protokolüyle başlatılmıştı. directizmir.com web sitesinde sadece tarifeli uçuşlar yer alıyor.

Etiketler; #direct izmir #izmir uçuş #directizmir nedir #tunç soyer
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