directizmir‘le İzmir kabuğunu kıracak

“İzmir’den direkt uçuşları keşfet!” sloganıyla hayata geçirilen directizmir.com’un tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, directizmir ile İzmir’in kabuğunun kırılıp dünyayla buluşacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Vakfı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin desteğiyle şehrin turizm potansiyelini arttırmak ve İzmir’den dünyaya yapılan uçuşları tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği “directizmir” projesinin lansmanı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İzmir’den dünyaya, dünyadan İzmir’e yapılan direkt uçuşların tanıtımını yapan directizmir.com ile kullanıcılar, İzmir’den aktarmasız uçabilecekleri şehirlerin tamamını web sitesi üzerinden görebilecek. “İzmir’den direkt uçuşları keşfet!” sloganıyla hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Turkish Airlines İzmir Satış Müdürü Ömer Uzun, Sun Ekspress Ticaret Direktörü Peter Glade, Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen, Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, İBB Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP’li belediye başkanları, İBB bürokratları ve İzmir Vakfı temsilcileri katıldı.

“İzmir bu güveni boşa çıkarmaz”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Directİzmir bizim için İzmir’in kabuğunun kırılıp dünyayla buluşmasına bir adım daha yaklaşmak. İzmir’i İzmir yapan en büyük zenginliği dünyayla ne kadar buluştuğuna bağlı. İzmir eğer kabuğunu kıramıyorsa dünya kenti olma vasfından uzaklaşmaya başlıyor. Ne kadar kabuğunu kırıp dünyaya açılırsa dünya kenti olmaya yaklaşıyor. Sektör temsilcisi arkadaşların İzmir’e güveni en büyük şansımız. Ama içleri rahat olsun, İzmir asla bu güveni boşa çıkarmaz. Sizler İzmir’den güç aldıkça İzmir de size güç vermeye devam edecek” dedi.

Hedef: 12 ay turist çeken bir İzmir

Directİzmir projesinin İzmir’e direkt ulaşım olanaklarını üç adımda geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Başkan Soyer, “İlk olarak satışta olan ama henüz yeterli yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların kesintisiz devam edebilmesini hedefliyoruz. İkinci adımda sadece yaz mevsiminde gerçekleştirilen direkt uçuşların yıl geneline yayılarak İzmir’i yılın 12 ayı turist çeken bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncü ve son adımda ise İzmir’den direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların açılmasını hedefliyoruz. Böylelikle dünyanın farklı şehirlerinden ziyaretçilerin İzmir’in doğal ve kültürel mirasıyla buluşabilmesinin kapısını aralıyoruz. Tüm bu hedeflere ulaşmak için İzmir’deki değerli paydaşlarımızla eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Sun Express, Corendon, Pegasus, Türk Hava Yolları ve Adnan Menderes Havalimanı’na değer katan TAV ile birlikte hareket ediyoruz. İzmir Havalimanı’nı yeni bir cazibe merkezi haline getirecek bu çalışma, sadece İzmir’e değil, tüm Ege Bölgesi ve ülkemizin turizmine katkı sunacak. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan, içinde bulunduğumuz ay itibarıyla, yurt içi ve yurtdışında toplam 49 noktaya tarifeli direkt seferler gerçekleştiriliyor. Bu şehirlere önümüzdeki yaz döneminde Beyrut, Cenevre, Milano, Üsküp ve Nantes gibi yeni noktalar eklenecek. Bugün imzalayacağımız protokol sefer sayılarını ve destinasyonları artırmak için attığımız çok önemli bir ilk adım. Bu protokol ile İzmir’den direkt uçuş düzenleyen tüm havayolu firmalarının seferlerini Türkiye ve dünya genelinde tanıtmayı taahhüt ediyoruz. İBB olarak bu tanıtımın önemli bir parçası olmayı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

İzmir dünya ile buluşmaya hazır

Directizmir.com üzerinden vatandaşların İzmir’den aktarmasız uçulabilen tüm noktaları en güncel haliyle ve hızla öğrenebileceğini vurgulayan Başkan Soyer, “Yeni destinasyonları yaratmanın ne kadar güç olduğunu tahmin edebiliyoruz. İBB olarak gövdemizle sizin yanınızda olacağız. İzmir’in refahını büyütmek için çalışan tüm kurumlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur. İzmir’e yatırım yapan havayolu şirketlerimizin de sonuna kadar yanındayız. Bugün, İzmir turizmini emin adımlarla ve tüm paydaşlarımızla birlikte bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyorum. Bu ortaklık sayesinde inanıyorum ki İzmir turizmini pandemiye rağmen büyütmeyi başaracağız. Çünkü bu şehrin bir ruhu var ve o ruh dünyayla buluşmaya hazır. Tüm hava yolu şirketlerimiz ve TAV’ın yöneticileri başta olmak üzere bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Tanıtım toplantısı Sun Express, Corendon, Pegasus, Türk Hava Yolları ile İzmir Vakfı arasında işbirliği protokolünün imzalanmasıyla sona erdi.