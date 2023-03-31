Direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kontrolden çıkan motosiklet, önce refüje ardından, aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Şahin (29) ağır yaralandı.

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
31 Mart 2023 Cuma 11:18

Kaza, saat 06.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi İhsan Alyanak Bulvarı’nda meydana geldi. Hüseyin Şahin idaresindeki 35 AYE 596 plakalı motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosiklet, önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, durumunun ağır olduğu değerlendirilen sürücü Şahin, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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