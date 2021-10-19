'Dirençli kent İzmir' için 45 uzman sahada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in afetlere karşı dirençli kent inşa etme vizyonu doğrulusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sünger Şehir” yaklaşımıyla yağmur sularını doğru yönetmek, su taşkınlarının sıklığını ve şiddetini azaltmak için uluslararası işbirliği yaptı. Hollanda'dan konuk edilen entegre su kaynakları yönetimi alanındaki uzmanlar ile görüş alışverişinde bulunuldu, birlikte saha çalışmaları yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in doğayla uyumlu yaşamın örnek şehirlerinden biri olması vizyonu doğrultusunda iki buçuk yılda önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak ve dirençli bir kent inşa etmek için uluslararası çalışmalara da ağırlık verdi. Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) doğrultusunda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile “Sünger Şehir Yaklaşımıyla Taşkınların Önlenmesi ve Doğa ile Uyumlu Bir Şekilde Çözüm Üretilmesine Dair İşbirliği Protokolü” yapıldı. Protokol kapsamında Hollanda'dan uluslararası alanda iyi uygulamalara imza atmış entegre su kaynakları yönetimi alanındaki uzmanlar İzmir'e davet edildi.

Toplantılar ve saha çalışmaları yapıldı



Hollandalı heyete İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü uzmanları eşlik etti. Akademisyenler, mühendisler, şehir plancıları, teknikerler ve uzmanlardan oluşan 45 katılımcı Sasalı İklim Duyarlı Tarım Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde bir araya gelerek teknik toplantı yaptı. Toplantının ardından saha çalışmalarına başlayan heyet, İzmir genelinde su taşkınlarına ortam sağlayabilecek noktaları teker teker inceledi. Heyet, olası bir su taşkınının doğaya zarar vermeden, bilimsel şekilde önlenmesi için veri topladı. Proje kapsamında çalışmalar yıl sonuna kadar devam edecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda İzmir genelinde uygulama projeleri hazırlanacak.

İzmir'de doğayla uyumlu bir yaşam kuruluyor



Türkiye’de yeşil altyapıyı, bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk ve tek belediye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (İzmir YŞEP) ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (İzmir SECAP) başlıklı iki önemli çalışmayı hayata geçirdi. Tüm bu çalışmaları kapsayan İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi’ni de yayınladı. İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi doğal afetlere dirençli, refahı yüksek ve aynı zamanda biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir inşa etme hedefinde 2030 yılına kadar İzmir’in yol haritasını çiziyor.