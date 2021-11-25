DİSK’ten genel grev çağrısı: Geçinemiyoruz, artık yeter!

İzmir’de Türk Lirası değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaştıklarını belirten işçiler, genel grev çağrısında bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği tarafından 9 Eylül Meydanı’nda “Yeter artık geçinemiyoruz” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi. Onlarca DİSK üyesinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında genel grev çağrısında bulunulurken AK Parti iktidarına seslenen işçiler “Hükümet istifa, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Birleşe birleşe kazanacağız, Şalter inecek bu iş bitecek, Genel grev genel direniş” sloganları attı.

ZAMLAR BELİMİZİ BÜKÜYOR

Basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Artık yeter! Geçinmek istiyoruz! İşsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor. Biz çalışıyoruz, bir üretiyoruz, bu ülkenin ekonomisini biz büyütüyoruz ama geçinemiyoruz. Borçla yaşamaya çalışıyoruz. Patronlardan çok vergi veriyoruz. İş yeri işyeri, meydan meydan anlatıyoruz. Milyonlarca işçi adına, emekçi adına, emekli adına, geçinemeyenler, barınamayanlar, iş bulamayanlar adına haykırıyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin ağır yükünü biz taşıyoruz. Her sabah yeni zamlara uyanıyor, her gün yoksullaşıyoruz. Üstüne üstlük son günlerde dövizin hızla artışıyla ekmek aslanın ağzından midesine indi. Ülkeyi yönetenler ‘dövizden size ne’ diyorlar. Bizim aklımızla dalga geçmeyin! Biz Türk Lirası kazanıyoruz, döviz kuru arttıkça iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Türk Lirası değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Biz ayrıcalıklı 3-5 müteahhit şirket değiliz. Döviz geliri garantili ihaleleri biz almadık. Evet döviz yükseldikçe onlar kazanıyor. Ülkenin kaynaklarını ucuza kapatmaya gelen petrol prensleri kazanıyor. Peki, kim kaybediyor” dedi.

İŞÇİ SINIFI SATILIK DEĞİLDİR

“Türk Lirası değer kaybettikçe, biz kaybediyoruz” diyerek açıklamalarını sürdüren Sarı, “Emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor. Ülkeyi yönetenler Türk Lirasının değer kaybetmesi ile övünüp buna ‘kurtuluş savaşı’ diyorlar. Oysa paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor. Türkiye Avrupa’nın en düşük asgari ücretinde Arnavutluk ile yarışıyor. ‘Türk Lirası değer kaybedince ücretler azalacak, rekabet gücümüz artacak, yabancı sermaye Türkiye'ye akacak’ diyorlar. Yok öyle yağma! Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Uluslararası pazarlarda kelepire satılığa çıkarılacak şahsa ait bir mal değildir. Yabancı sermaye için, petrol prensleri ve kralları için ‘kelepir emek kelepir memleket’ diye tezgâh açanlara direneceğiz! TL ucuzlasın, emek ucuzlasın, memleketin taşı toprağı ucuzlasın tezgahını bozacağız! Bugün ülkemize, emeğimize sahip çıkmak yurtseverliğin gereğidir” ifadelerini kullandı.

Emekçilerin taleplerini de sıralayan Sarı, “TL'nin ve emeğin değersizleştirilmesi politikasından derhal vazgeçilmelidir. TL'nin değersizleşmesi nedeniyle yaşanan tüm kayıplar asgari ücret artışıyla telafi edilmeli, bu artışta işçiler büyümeden de pay almalıdır. Asgari ücretin ve tüm ücretlerin asgari ücret tutarı kadar bölümünde vergi ve kesintiler kaldırılarak tüm ücretlere 1000 lira iyileştirme yapılmalıdır. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımı önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırılmalıdır” açıklamasında bulundu.

GENEL GREV ÇAĞRISI

Genel grev çağrısında bulunan Sarı, “Yoksulluğa ve emeğimizin ucuzlatılmasına teslim olmayacağız. Kara kışı işçi baharına çevireceğiz! Üretimden gelen gücün kullanımı da dahil olmak üzere demokratik her türlü yöntemle direneceğiz! Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir! Emeğimizi ve memleketimizi savunmak için omuz omuza!” dedi.