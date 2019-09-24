Diyabette farkındalık için el ele verdiler

Türkiye'ye örnek olan "Evde Yaşlı, Gebe, Lohusa ve Bebek Bakım Hizmetleri" başta olmak üzere sağlık alanında vatandaşların yanında olan Bornova Belediyesi, aynı alanda bu kez özel bir etkinliğe imza attı.

Diyabet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir şenlik düzenledi. Ege Diyabetliler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Diyabet Şenliği İzmir'de ilk oldu.

İki gün süren şenliğin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir'in önleyici sağlık sistemi konusunda Türkiye'de öncü olabileceğini belirterek, "Diyabet Derneğimiz ile birlikte bir çalıştay yapalım. Bu hastalıkla mücadele konusunda daha somut adımlar atalım. İlkini düzenlediğimiz bu şenliği de geleneksel hale getirelim" dedi.

Başkan İduğ'a teşekkür

Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallılar ise 31 yıldır diyabetle yaşadığını ifade ederek, "Yıllardır, insanların bu hastalığın ne olduğunu ve nasıl mücedele edilebileceğini böylesi bir organizasyonla doğrudan öğrenmesini hayal ediyordum. Bunu Sayın Mustafa İduğ sayesinde gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İki gün süren Diyabet Şenliği'nde diyabetik ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu. Uzman doktor, diyetisyen ve hemşireler düzenlenlen panel ve söyleşilerle vatandaşlara bilgiler verdi. Şenlik kapsamında, çocuklara yönelik atölye çalışmaları halk oyunları ve dans gösterileri ile konserler gerçekleştirildi.

Bornova'da yatırım turu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile birlikte ilçede yapılacak çalışmaları yerinde değerlendirmek için incelemelerde bulundu. Gökçe ve Başkan İduğ, Bornova Merkez, Zafer, Çamkule ve Altındağ Merkez Mahalleleri'nde saha çalışması yaptı. Meydan düzenlemeleri, yolların genişletilmesi, yeni park alanları yaratılması ve Altındağ Rekreasyon Alanı'nın daha etkin kullanılabilmesi için neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Bornova Belediyesi'nin ilgili bürokratlarının da katıldığı gezide Başkan İduğ, "Seçim döneminde dezavantajlı mahalleleri eğitim ve yaşam alanında çok daha iyi bir duruma getireceğimizi söylemiştik. Bunun amaçla çalışmalarımıza başladık. Park alanları, taziye evi, pazaryeri ve düğün salonu gibi yurttaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlıyoruz" dedi.

