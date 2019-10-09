DNA'nın kitabını yazdılar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim üyeleri, dünyada DNA yazılımı konusunda en güncel bilgileri içeren "Yeni Nesil Dizi Analizi için Klinik Uygulamalar" kitabının yazarları arasında yer aldı.

Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Doç. Dr. Asude Durmaz ve Doç. Dr. Burak Durmaz'ın da yazarları arasında yer aldığı kitap, dünyaca ünlü Elsevier Yayınevi tarafından basıldı. Kitapla genetik alanında çalışanlarla klinik çalışanların ortak çalışma konusunda bilgilerini güçlendirmenin hedeflendiğini söyleyen Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çoğulu, "Günümüzde hastalıkların tanısında çok önemli ve stratejik rol oynayan yeni nesil dizi analizi tekniklerini anlamak ve kullanım alanlarını ayrıntıları ile tek bir kitapta toplamak, bu yeni teknolojiyi hastalara yarar sağlayacak platforma dönüştürmek açısından oldukça önemli. Bu kitapta bizlerin yanı sıra Polonya, İsviçre, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'dan toplam 30 araştırmacının beraberce yazdıkları 17 bölüm bulunuyor. Bu bölümler, yeni nesil dizi analizi teknolojisinin tıpta tüm kullanım alanlarını literatür eşliğinde inceleyerek en güncel bilgileri sağlayacak" diye konuştu.

Yeni nesil dizi analizi

DNA dizilimindeki araştırmalar sonucunda çok sayıda insan ya da çok sayıda hastalığın aynı anda incelenebilir hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Çoğulu, "Bu yöntem yeni nesil dizi analizi olarak adlandırılıyor. Eskiden tek bir kişinin DNA dizisinin, kısa bir bölgesi, tek bir hastalık açısından incelenirken, bu yöntemle tüm genetik yapımız, yani tüm DNA'mızın dizisi, tüm genetik hastalıklar ya da istenen hastalıklar açısından incelenebilir hale geldi" dedi. Ege Üniversitesi öğretim üyelerinin 2 bölümden sorumlu olduğu kitap 100-120 dolardan satılıyor.