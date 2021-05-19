Doğa Bilimci Kılıç depremin nedenini açıkladı

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen büyük depremi saatler öncesinden tahmin eden Doğa Bilimcisi Mustafa Kılıç, Kuşadası'nda ve Menderes'te meydana gelen depremlerin magmanın alttan baskısıyla yer kabuğunun şişmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi

HABER EKSPRES- Geçen yıl Ekim ayında meydana gelen İzmir depremini saatler öncesinden tahmin eden Doğa Bilimcisi Mustafa Kılıç, gün içinde kentte art arda meydana gelen depremden bir gün önce sosyal medya hesabından “Cuma gününe kadar deprem riski düşük. Ülke geneli tavan 4.5” açıklamasında bulunmuştu.

Kentte art arda meydana gelen depremin ardından tekrar sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarını sürdüren Kılıç, fotoğrafta yer alan kırmızı çizgi içindeki bulutlara dikkat çekerek “İnce uzun yüksek bulutlar yer kabuğunun Afrika ve Avrupa arasında basınçtan dolayı sıkıştığını gösterir. Şu an Sicilya üzerindeki bulut İzmir’e yaklaştıkça deprem oluşmaya devam edecektir. Takip edelim” dedi.



Kılıç, Balkanlar’daki bulutların güneye inmediğini belirterek bu yüzden İzmir civarında şişme nedenli (magmanın alttan baskısıyla yer kabuğunun şişmesi/kabarması) gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Kılıç, Cuma günü ise bugün şişen yer kabuğunun büyük ihtimal çökeceğini belirterek 5.0 civarında bir depremin olabileceğini söyledi.



Ay yaklaşmadan 7.0 üzerinde bir deprem olmaz



Deprem tahminlerini hava durumu analizinden yola çıkarak yapan Mustafa Kılıç, “Havada bulut varken de yokken de deprem olabilir. Depremin öncül etkenlerinden biri Ay'dır. Ay'ın basıncı yüzünden de yer kabuğu ve bulutların davranışı değişebilir. Yakında dolunay var ama sanırım Ay dünyaya en yakın konumunda değil. Tahminim Dünya'da M7.0 üzerinde bir deprem gerçekleştiremez. Ay ve depremler üzerinde mevcut bilim bağı şimdilik kuramıyor. Çünkü Ay'ın bir tektonik levhaya baskısı esnasında levhanın herhangi bir yöne baskı uygulayabileceğini bilmiyorlar” açıklamalarında bulundu.