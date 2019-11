'Doğa'sında liderlik var

Doğa Koleji, uygulamalı ve öğrencilerin yeteneklerine göre belirlenen eğitim sistemiyle farklılıklar sunuyor. t-MBA (Teenager MBA) eğitim programı, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA eğitim modeli; 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

Yurt dışındaki üniversitelere kabul kolaylığı ve prestijli üniversitelerin sunduğu burs imkanlarından yararlanma fırsatı elde eden öğrenciler, eğitimin sonunda dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşlarından biri olan Pearson'ın onayladığı t-MBA diplomasını almaya hak kazanıyor. t-MBA eğitim modelinin en büyük kazanımlarından biri olan Liderlik Akademisi ile öğrenciler liderlik vasıflarını lise çağında kazanarak iş dünyasına hazır bireyler olarak yetişiyor. Yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisi ile özgüvenli bireyler olarak yetişiyorlar.

Yıllık değerlendirme

t-MBA eğitim programının müfredatı; Harvard Business School, MIT Sloan School of Management ve London School of Economics gibi işletme okullarının programları takip edilerek her yıl değerlendiriliyor. t-MBA derslerinin kazanımları, yalnızca sınav ile değil, proje, sunum ve vaka çalışmaları gibi öğrencinin daha katılımcı ve yaratıcı olduğu metodolojiler ile ölçülerek değerlendiriliyor. Alanında uzman eğitim kadrosu, ölçme değerlendirme için uluslararası standartları temel alıyor. Derslerin hepsi EdExcel tarafından her yıl gözden geçiriliyor ve buna göre belgeleniyor.

Aktif rol oynuyor

Kolej Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, t-MBA eğitim programına ilişkin: "Öğrencilerimizin liderlik vasıflarını ve ekip çalışması ruhunu lise çağında kazanması, iş hayatında daha aktif rol almaları için zemin hazırlıyor. t-MBA eğitim programı, öğrencilerimizin topluma ve çevreye karşı duyarlılığını geliştirirken, ilk girişimcilik deneyimlerini kazanmalarını sağlıyor. Toplum bilinci yüksek, sağduyulu bireyler yetiştirebilmek için; eğitim sistemimizi inovatif bir vizyonla geliştirirken, sosyal sorumluluk projelerine daha çok önem vermemiz gerekiyor." dedi.