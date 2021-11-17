Doğal Tarım Çiftliği 2 yaşında

Bornova Belediyesi’nin Yaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kurduğu Doğal Tarım Çiftliği’nde tohumlar toprakla buluştu. Çiftliğin kuruluşunun 2’nci yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen doğal tarım gönüllüleri, çocuklarla birlikte yaptıkları tohum toplarını araziye attı, fidan dikti

Tarım gönüllüleri endüstriyel tarımın neden olduğu toprak kirliliğine alternatif olarak geleneksel tarım yöntemlerinin uygulandığı Doğal Tarım Çiftliği’nin kuruluşunun 2’nci yıl dönümünde bir araya geldi. Bornova Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi’ndeki 20 dönümlük atıl arazide kurulan çiftlikte düzenlenen kutlamalarda çocuklarla birlikte yaptıkları tohum toplarını araziye serpti. İzmir’in yanı sıra çevre illerden de gelen çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte fidan dikimi de yapıldı.

Gönüllülerden Başkan İduğ’a teşekkür

Doğal Tarım Çiftliği’nin, gönüllüler arasında oluşturulan dayanışma ağıyla en az emek gücü kullanarak ve kimyasal işlem uygulamadan üretim yapılan bir dayanışma merkezi olduğunu ifade eden tarım gönüllüsü Nurhan Vural, çiftliğin ulusal çapta öneme sahip olduğunu söyledi. Önceden motor sporları için kullanılan arazinin 2 yıl gibi kısa bir sürede tarım yapmaya elverişli bir alana dönüştürüldüğünü belirten Vural, “Çiftliğimizin bu hale gelmesi doğal tarımın mümkün olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ayrıca Doğal Tarım Çiftliği doğayla tamamıyla bağını kesmek zorunda kalan insanların bir araya gelerek yeniden doğayla buluşmasına olanak sağlayan bir alan işlevi görüyor. Bu olanakları sağlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Doğa tahrip ediliyor”

Endüstriyel tarım, yanlış gıda ve tarım politikaları sebebiyle doğanın gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde tahrip edildiğine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Sağlıklı nesiller için sağlıklı gıdanın erişilebilir olması gerekiyor. Doğal tarım kültürünü yeşertmek için oluşturduğumuz merkezimizin uzun yıllar boyunca hizmet vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.