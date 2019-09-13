Doğal yaşam bilinci ahşap evlere ilgiyi arttırdı

Şehirden uzak ve sakin bir yaşam Kemalpaşa'da yaşanıyor. Nif Doğal Yaşam Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirci, 'Tamamen ahşaptan inşaa ettiğimiz bungalow evlere ilgi çok fazla. Betondan ve gürültüden uzaklaşmak isteyenler doğayı tercih ediyor' dedi.

Şehrin kalabalık ve gürültülü yaşamından sıkılan ya da hafta sonunu sakin geçirmek isteyenler doğal yaşamı tercih ediyor. Organik pazar, at sütü (kımız), bal festivali, doğal kaynak suları, mağaraları bulunan Kemalpaşa'da, yeni bir trend olan çam ormanlarının içindeki ahşap evlerde yaşam mümkün hale geldi. Nif Doğal Yaşam Köyü Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirci, "Tamamen ahşaptan inşaa ettiğimiz bungalow evlere ilgi çok fazla. Betondan ve gürültüden uzaklaşmak isteyenler doğayı tercih ediyor" dedi.

Çeşitli aktiviteler

Ailenizi alıp alıp doğayla başbaşa bir kahvaltı etmek ya da tuttuğunuz balığı yemek istiyorsanız İzmir'de gideceğiniz yer size çok uzak değil. Kemalpaşa, Konak'tan yaklaşık 45 kilometre uzakta. Nif Dağı'nın dibindeki Kemalpaşa, kanyonları, dereleri, tepeleri ile doğayla kucaklaşmak için sizi bekliyor. Bu çevreden aşağıda uçsuz bucaksız görülen ovaları, sıra sıra köyleri, çam, zeytin ve kiraz ağaçlarının birlikteliğini seyredebilirsiniz.

Dağda ahşap evler

Bölgenin ferahlatıcı yapısı yanında konaklama ihtiyacının karşılanmadığını gören iş insanı Halil İbrahim Demirci, orman içinde aldığı 11 dönümlük alanda doğal yapıyı bozmadan ahşap ev projesini başlattı. Nif Doğal Yaşam Köyü projesini oluşturan Demirci, ilk etapta 17 evle başladı. Yıllar önce bu alanı yine arsa mantığıyla satmak için aldığını anlatan Demirci, "Buraya gelen insanlarda doğanın ayrı bir yeri var. Kirletmeden yaşamayı tercih edenler geliyor. Arsa bakmaya gelen bir aile 'burada doğayla iç içe evler olsa çok güzel olur' deyince harekete geçtik. İlk önce hazır bir ahşap ev getirdik. Doğal yaşamın içinde hazır ev çok hoş olmadı. Sonra kendimiz yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Talebe göre çizim

Yüksek Mimar Esra Girgin ile çalıştıklarını belirten Demirci, şunları söyledi: "Burada ev almak isteyenlere araziyi gezdiriyoruz. Hazır kalıp bir ahşap ev sunmuyoruz. Proje alanını gezdikten sonra evin nerede olması gerektiğine karar veriyorlar. Elimizde daha önce projesi çizilmiş evler var onları gösteriyoruz. Eğer kafalarında bunlardan hariç bir model varsa onu çizip ahşaptan imal ediyoruz. Her ev aynı olmuyor. Bazıları açık balkon seviyor, bazıları kapalı. Bazı insalar mutfağın çok ön planda olmasını istiyor bazıları da kullanım alanının."

Günlük kiralama yok

Çam ormanları arasında kurulan ahşap ev projesinde tatil mekanları gibi günlük kiralama yapmadıklarını ifade eden Demirci, "Buraya gelip günü birlik ev kiralamak isteyen çok var ancak biz buna sıcak bakmıyoruz. Burada yaşayanlar mülk sahipleri olacak. Komşuluk olacak. Her gün yeni yüzler gelip gitmeyecek. İnsanlar buraya kafa dinlemeye, şehrin gürültüsünden uzaklaşmaya geliyor. Tatil köyü kalabalığını istemiyoruz" dedi.

İzmir'e toplu ulaşım kolay

Doğayla iç içe çam ağaçları içinde yer alan projenin tamamen doğal yaşam imkanı sunduğunu belirten Demirci, "Kemalpaşa Cumalı Mahallesi'nde(köyü) yer alan Nif Doğal Yaşam köyü Nazarköy, Cumalıköy ve Dereköy'e komşu lokasyonda yer alıyor. Kemalpaşa-Torbalı yolu üzerinden Kemalpaşa'ya 14 km uzaklıkta bulunan Nif Doğal Yaşam Köyü'nün İzmir şehir merkezine ulaşımı oldukça rahat olarak yapılabiliyor. Projeye yürüme mesafesinde ESHOT otobüsleri çalışıyor" diye konuştu.

500 ağaç dikeceğiz

Toplamda 11 bin dönümlük arazi üzerinde yapılan ahşap evler için olduğunca ağaç kesmemeye özen gösterdiklerini ifade eden Demirci, şunları söyledi: "Burdan ev alan insanlar zaten doğa aşığı. Ağaç olmayan bir yerde yaşamak istemezler. Orman Müdürlüğü'nün işaretlediği ağaçları kestik ve onların yerine yeni ağaç dikeceğiz. 50 tane kesilmişse yerine 500 tane dikeceğiz."

Organik pazara 3 kilometre

Organik ve lezzetli balıyla ünlü Kemalpaşa'nın Dereköy ile Gökyaka mahalleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ilk kez 2015'de bal festivaline ev sahipliği yaptı. Bölgenin balı kendine has aromasıyla dikkat çekiyor. Bal almak için başta İzmir olmak üzere çeşitli yerlerden gelen vatandaşlar köylerdeki sirkülasyonu artırıyor. Köylülerin ürettiği balı ucuza alıp şehirlerde pahalıya satan simsarların önünü kapatmak için de Dereköy'de bal tesisi kuruluyor. Büyükşehir'in desteğiyle kurulacak tesiste kooperaif aracılığıyla satış yapılacak. Nif Doğal Yaşam Köyü'ne yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Dereköy'de aynı zamanda her hafta organik pazar kuruluyor. Dereköy'de yetiştirilen baldan zeytinyağına, sarma yaprağından, naturel sabunlara kadar bir çok organik ürünü kurulan pazarda satışa sunuluyor. Özellikle bal ve zeytinyağı konusunda öne çıkan organik ürünlere ilgi yoğun.

Alaş Kazak Kımız Vadisi

Alaş Kazak Kımız Üretme Çiftliği'nde kımız içip, Asya Türk yemeklerinden yenilebilir ve ata binerek gezinti yapılabilir. Kemalpaşa ilçesinde yer alan çiftlik, geleneksel Türk Mutfağı ve içkisiyle (kımız) gelenlere hizmet veriyor. Türk Çadırı özelliğini taşıyan (Otağ) bir merkezde konuklara Türk Müziği eşliğinde servis yapılıyor. Özellikle hafta sonunu renkli ve alışılmışın dışında geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan bölgenin cazibesi her geçen gün artıyor.



