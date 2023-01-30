Doğal Yaşam Parkı'nda yeni dönem! İzmir Büyükşehir duyurdu...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’deki Doğal Yaşam Parkı’na jetonla giriş uygulaması 6 Şubat’tan itibaren kaldırılacak. Ziyaretçiler İzmirim Kart’ın yanı sıra kredi kartı ve banka kartıyla giriş yapabilecek

Doğal Yaşam Parkı'nda yeni dönem! İzmir Büyükşehir duyurdu...
30 Ocak 2023 Pazartesi 09:45

Yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’deki Doğal Yaşam Parkı’na jetonla giriş uygulaması kaldırılıyor. Ziyaretçiler, 6 Şubat’tan itibaren alana İzmirim Kart’ın yanı sıra kredi kartı ve banka kartıyla giriş yapabilecek.

Doğal Yaşam Parkı’na girişlerde jetonun kaldırılması dışında diğer uygulamalar aynı şekilde sürdürülecek. Daha önce olduğu gibi öğrenciler İzmirim Kart ile 10 lira ödeyerek alanı ziyaret edebilecek. Tam ücret ise İzmirim Kart ile girişlerde 20 lira olarak uygulanıyor. İzmirim Kart ile bir gün içerisinde yalnızca bir kez giriş yapılabiliyor. Kredi kartı ile banka kartıyla geçişlerde ise öğrenci ve tam farkı bulunmuyor. Tüm ziyaretçiler 20 lira ödüyor.

Etiketler; #izmir #doğal yaşam parkı
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