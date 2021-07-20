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Doğal Yaşam Parkı sakinlerine bayramda yoğun ilgi

İzmir Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde aileleri ile vakit geçirmek isteyenlerin adreslerinden oldu

Doğal Yaşam Parkı sakinlerine bayramda yoğun ilgi
20 Temmuz 2021 Salı 14:37

Çiğli ilçesinde 130 türden binlerce hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı'nda ailelerin ziyaret ettiği yerlerden oldu. Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu İzmir'de, denize ya da plaja gidemeyenler, hayvanat bahçesinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ve eşiyle birlikte parkı gelen Harun Avşar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 yıl önce hizmete açılan tesisin ziyaretçileri arasında yer aldı. Avşar, "Bornova'da oturuyorum. Çocuklarım çok istedi. Biz sürekli geliyoruz. Doğal yaşamı seviyoruz. Denize havuza gitmektense burayı tercih ettik" diye konuştu. Torunları ve ailesiyle birlikte Doğal Yaşam Parkı'nı gezen Gülseren Kaya ise serbestçe dolaşan tavus kuşunun fotoğraflarını çekti. Hayvanlarla iç içe olmanın kendisine keyif verdiğini kaydeden Kaya, "Bayramı değerlendirelim dedik buraya geldik. Torunlarım tatile geldiler. Onlarla birlikte olmak çok güzel bir duygu. Gelinim Mersin'den geldi. Ona gösterelim dedik. Orada böyle bir yer yok. Kurbanımızı yarın keseceğiz, burayı bugün gezelim, dedik" dedi.

Çocuklarının talebi üzerine hayvanları yakından gördüklerini anlatan Yavuzhan Ekici de "Bayramın birinci günündeyiz. Çocuklar uzun süredir pandemiden ötürü dışarı çıkamıyordu. Bugün fırsatı değerlendirelim istedik. Herkesin bayramını kutlarız" diye konuştu. 

Yavuzhan Ekici'nin kızı Sümeyye Ekici (10) ise "Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Burada kurt, zürafa, yılan, kaplumbağa gördüm; çok ilgimi çekti" dedi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #sasalı #doğal yaşam parkı
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