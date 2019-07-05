Doğalgaz için sahaya indi

Bergama’nın acil ihtiyaçlarından biri olan doğalgaz yatırımları için yoğun bir çalışma yürüten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, sahadaki incelemelerine devam ediyor

İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik, Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan ile birlikte Bergama Organize Sanayi Bölgesi(BOSBİ) ve Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Koştu, ilçe halkının uzun yıllardır doğalgazı beklediğini, bu nedenle çalışmalarla ilgili acil ihtiyaçların belirlenerek yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bergama’nın en öncelikli ihtiyaçlarından biri olan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Koştu; “Hemşehrilerimin yıllardır beklediği ucuz ve konforlu enerjiye en kısa sürede kavuşması için söz verdiğimiz gibi, doğalgaz çalışmalarının startını hemen verdik ve hızla devam ediyoruz. Doğalgazın 2019 ve 2020 planlamalarını devamlı takip ediyoruz. Şehrimizin önemli meselelerinin başında doğalgaz ihtiyacı ve yol sorunu geliyor. Bu nedenle altyapı ve üstyapıyla ilgili çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz” şeklinde konuştu.