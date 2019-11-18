Doğalgaza geçen esnafa destek

İzmir Doğalgaz ile Fırıncılar Odası ve Otelciler Odası protokol imzaladı. Protokolle, oda üyelerine doğalgaza geçişte indirim sağlandı.

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Nejdet Durmuş ile İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen bir araya geldi. Protokol imzaladı. İmzalanan protokolle, kayıtlı esnaf sanatkârlara başta güvence bedeli olmak üzere, abonelik ve güvence bedeli ödemeleri, doğalgaza geçişte destek sağlanması gibi çeşitli konularda kolaylıklar sağlandı.

25 ilçeye ulaştı

Genel Müdür Yetik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gelişen şartlara uygun olarak küçük işletmelerin desteklenmesi gerektiğine inandığını belirtti, şunları söyledi: "2005 yılından bu yana lisans alanımız içinde sürdürdüğümüz yatırımlarla sorumlu olduğumuz 25 ilçede doğalgazı hızla yaygınlaştırdık. Doğalgaz sadece konutlarda değil, sahip olduğu özelliklerle büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretimin yanı sıra ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli ekonomik ve konfora dayalı avantajlar sağlıyor. Günümüz itibariyle lisans alanımız içinde her sektörden çok sayıda esnafımız doğalgaz kullanıyor ve sağladığı avantajlardan duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Değerli başkanlarımızla imzaladığımız bu protokolün odalara kayıtlı esnaflarımıza önemli katkılar sağlayacağına ve çok sayıda esnafımızın doğalgaza geçeceğine inanıyorum."

Taksit ve indirim

Yapılan protokolle sağlanan avantajlar da şu açıklandı: Güvence bedelinde ilgili mevzuata göre hesaplama yönteminde çıkan bedel üzerinden yüzde altmışa kadar varan indirim. Abonelik bedeli peşin veya kredi kartına 12 taksit, güvence bedeli peşin fiyatına ya da kredi kartına 6 taksitte ödenebilecek. Güvence Bedeli ödemeleri nakit yerine banka teminat mektubu aracılığıyla yapılabilecek. Sağlanan tüm bu koşullar 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacak.