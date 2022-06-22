Doğançay, pazar yerine kavuşuyor

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız çalışan Bayraklı Belediyesi, Doğançay’a 600 metrekarelik yeni ve modern bir pazar yeri kazandırmak için çalışmalara başladı. Başkan Sandal, kısa sürede tamamlanacak olan pazar yerinin, mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doğançay Mahallesi’nin önemli ihtiyaçlarından olan yeni pazar yeri ile ilgili çalışmalara başladı. 600 metrekarelik alan üzerine kurulacak pazar yeri üstü kapalı olarak inşa edilecek. Bölgede üretilen organik ürünlerin satışının da gerçekleştirileceği pazar yerinin hızla tamamlanarak kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor. Proje tamamlanınca, mahalle modern bir pazar yeri ve alışveriş mekanı kazanmış olacak. Doğançay Pazar Yeri, Bayraklı’nın 11’inci kapalı pazar alanı olacak.

YEREL ÜRETİCİYİ DE DESTEKLEYECEĞİZ

Çalışmaları yerinde inceleyerek bürokratlarından bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Doğançay’da yaşayan vatandaşlarımızın pazar yeri için yoğun talebi vardı. Söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz. Kısa zamanda tamamlayıp, hizmete açmak istiyoruz. Doğançay’da üretilen organik ürünlerin de satışının yapılacağı, modern bir alışveriş mekanı tasarlıyoruz. Böylece yerel üretimi de destekleyeceğiz. Satış alanı ve çevre düzenlemesiyle Doğançay’a yakışır bir pazar yeri kazandıracağız” dedi.