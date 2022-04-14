Doğruyol beraat etti: Çamur atarak sendikal mücadele yapılmaz

İzmir’in tanınmış sendikacılarından Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ve beraberindeki üç kişi yargılandıkları davada beraat etti. Mahkemenin beraat kararı sonrası açıklamalarda bulunan Doğruyol, davanın açılmasında etkili olan Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasını karşı “Çamur atarak sendikal mücadele yapılmaz” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in tanınmış sendikacılarından Ahmet Doğruyol ve beraberindeki 3 kişi Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasını olağanüstü genel kurula götürmek için gerekli olan delege sayısını tamamlamak için bazı isimler adına sahte dilekçe yazdıkları ve dilekçeyi imzaladıkları bu nedenle özel belgede sahtecilik ve sendikanın faaliyetlerini hukuka aykırı engelledikleri iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Geçtiğimiz günlerde İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasında mahkeme, sanıklar Ahmet Gümüş, Ahmet Doğruyol, Hüseyin Kucur ve Sultan Karagöz hakkında özel belgede sahtecilik ve sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçlarından kamu davaları açılmış ise de, yapılan yargılama sonunda toplanan delillere göre sanıkların atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerini gerektirecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin elde edilemediğini ve suçlarının sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme sonucunda gerçek ortaya çıktı

Mahkemenin beraat kararı sonrası Haber Ekspres’e konuşan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu davanın haricinde de hakkımızda birçok şikâyette bulundular, onların hepsini de savcılık ret ederek takipsizlik verdi. Mahkemeye intikal eden dava konusunda da sonuçta gerçek ortaya çıktı. Beraat kararı sonrası biz de karşı hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. ‘Çamur at izi kalsın’ mantığıyla bir sendikal mücadelenin yapılması doğru değil. Etik kurallar çerçevesinde sendikal mücadele yapılması lazım. Çamur atarak sendikal mücadele yapılmaz. Bu tür tutumları doğru bulmuyoruz” dedi.