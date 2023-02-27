Doğruyol'dan stratejik öneme sahip personel için güvenli lojman çağrısı

Son depremlerle birlikte stratejik öneme sahip personeller için lojmanların tekrar gündeme gelmesi gerektiğini belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanı, AFAD çalışanı, polis, asker gibi kamu personelinin oturacakları binaların devlet tarafından yapılması ve kendi inisiyatiflerine bırakılmaması gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde afet anlarında stratejik öneme sahip olan arama kurtarma personelleri, sağlık çalışanları, askerler, polisler de yaşadıkları meskenlerde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirmişti. Deprem sonrasında stratejik öneme sahip personellerin ikamet ettikleri konutların depreme dayanıklı olması gerektiğine dikkat çekilirken Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, AFAD çalışanı, sağlık çalışanı, asker, polis gibi personellerin oturacakları konutların kendi inisiyatiflerine bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"Lojmanlar yeniden gündeme gelmeli"

Kahramanmaraş merkezli depremde stratejik personellerin de enkaz altında kaldığını belirten Doğruyol, "Son depremlerle beraber on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmesinin yanı sıra sağlık çalışanlarımız, AFAD çalışanı, polis, asker gibi stratejik personellerimizin de oturdukları konutlarda yaşamlarını kaybettikleri ortaya çıktı. Bizim daha eski devlet geleneğimizde devlet memurlarının lojmanlarda oturma geleneği vardı. Maalesef son yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Lojmanları başta olmak üzere lojmanlar ya bir şekilde satıldı ya da bakımsız kaldı. Lojmanlarda oturan devlet memuru sayısı azaldı. Bu deprem bize lojmanların yeniden gündeme gelmesi gerektiğini gösterdi. Stratejik öneme sahip personellerin oturacakları bina kendi inisiyatiflerine bırakılmaması gerekir. Personellerin ortalama bir kira ücreti ödeyerek oturacakları binaları devletin kendi eliyle en sağlam şekilde yapması gerekir. Çünkü bir afet anında o insanlar bize lazım. O insanlar hayatını kaybettiğinde ya da yakınını kaybettiğinde hizmet vermesi de olumsuz etkileniyor. Hizmet veremiyor" dedi.