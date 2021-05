Doğruyol: İşsizlik her geçen gün artıyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle basın açıklamasında bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, emeğin ve alın terinin önemine dikkat çekerek parasının hesabını bilmeyen sermaye guruplarına karşın işsizliğin ise her geçen gün arttığını söyledi

HABER EKSPRES-Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Doğruyol, “Yaklaşık 1,5 yıllık pandemi sürecinde, üç gün alkışlanıp unutulan, yüzlercesinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin covit olduğu haklarının verilmediği bir dönem yaşarken, son günlerde hak gasplarının da başladığı sağlık çalışanlarımızın, işçilerimizin, memurlarımızın, tarım işçilerimizin kısaca ekmeğini kutsal olan alın teriyle kazanan dünyanın her bir köşesinde farklı dil, din, renk ve kimliklerden olan emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs bayramı kutlu olsun.

​Pandemi koşulları ve kısıtlamalar nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs’ı alanlarda kutlayamıyoruz” dedi.

İşsizlik vurgusu



​Pandemi nedeniyle işsizliğin giderek arttığına dikkat çeken Doğruyol, “Ortak noktası alın teriyle ekmeğini kazananlar olarak, dertlerinin sıkıntılarının taleplerinin de ortak olduğunu biliyoruz. Dünyada ve ülkemizde parasının hesabını bilmeyen sermaye guruplarının yanında, evine kuru ekmek götürmek için düşünen, sayısı her geçen gün artan milyonlarca işsizimizin, sayısının pandemiden dolayı da her geçen gün arttığını görmek bizleri derinden üzmektedir”diye konuştu.

Dayanışmanın önemine de vurgu yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



​“Umutsuzluğun kara bir bulut gibi çöktüğü bu günlerde, en yüce değer olan emeğin sosyal dayanışmanın önemi bir kez daha öne çıkmıştır.

​Çalışanlarımızın hakkını araması gereken sendikaların her geçen gün hak aramaktan uzaklaştığı, siyasilerin kontrolü altına girdiği, çalışanların sendikalardan uzaklaştığı, sendikalaşma oranlarının düştüğü bir dönemi yaşıyoruz.



Sendikamız Birlik Sağlık Sen:

Hiçbir çalışanımızın güvencesiz çalıştırılmadığı,

Adaletli bir çalışma hayatı,

Alın terinin değersizleştirilip sömürülmediği,

Her yeni güne işsiz kalır mıyım endişesi taşımayan emekçilerimizin olması,

Ülkemizde ve çalışanlar arasında adaletin hakim olması,

Adaletli gelir dağılımının olması ve her zaman güçlüden yana değil, haklıdan yana olmak için mücadelesini devam edecektir.



Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma gününü kutlarız.”