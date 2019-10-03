Doktor yetmiyor vatandaş ölüyor

Özellikle akşam saatlerinde acildeki yoğunluğu kaldıramadığı iddia edilen Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde hastalar durumdan şikayetçi.

Halil Özcan - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis'e taşıdı, Sağlık Bakanı'na sorular yöneltti. Hastane, Karşıyaka ve Çiğli olmak üzere direkt 600 bin kişiye hizmet veriyor. Aliağa ve Menemen'deki acil ve ağır hastaların da katılmasıyla bu sayı 1 milyona yaklaşıyor.Özellikle akşam saatlerinde acildeki yoğunluğu kaldıramadığı iddia edilen Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde hastalar durumdan şikayetçi oldu. Vatandaş şikayetlerini dikate alarak konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Ne yazık ki, sağlık hizmeti sadece bina ile verilemiyor. Hastanelerin acil servisinde saatlerce sıra bekleyen yurttaş, bir MR için günlerce, ameliyat için ise aylarca sıra bekliyor. Soruyorum, 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen Saray için, doktor ve ekipman yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşın hiç mi önemi yok?" dedi.

Hastane, Karşıyaka ve Çiğli olmak üzere direkt 600 bin kişiye hizmet veriyor. Aliağa ve Menemen'deki acil ve ağır hastaların da katılmasıyla bu sayı 1 milyona yaklaşıyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde acil hasta yoğunluğu yaşanan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde sıkıntı yaşayan vatandaşların şikayetlerini meclise taşıyan Milletvekili Murat Bakan, "Hastanenin 2015'teki açılışında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, açılan hastanede hasta başına düşen kapalı alanın 150 metrekare olduğunu belirterek 'Burada 150 metrekare dairesi olan kaç tane hemşehrim var açıkçası merak ediyorum'" demişti. Ancak bu ve diğer hastanelerdeki doktor ve ekipman sorunu ciddi boyutlarda. Acil müdahale edilmesi için geldikleri acil servis polikliniğinde doktor yetersizliğinden dolayı saatlerce sıra bekleyen ve beklerken hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Sağlıkta devrim yaptığını iddia eden AKP iktidarı tedavi olmak isteyen vatandaşı saatlerce sırada bekletiyor. Ne yazık ki, sağlık hizmeti sadece bina ile verilemiyor. Hastanelerin acil servisinde saatlerce sıra bekleyen yurttaş, bir MR için günlerce, ameliyat için ise aylarca sıra bekliyor. Soruyorum, 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen Saray için, doktor ve ekipman yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşın hiç mi önemi yok? Vatandaşlarımızın hayatını tehdit eden bu soruna acilen çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Hasta değil müşteri

Hastanelerde yaşanan bu sorunun sadece Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi özelinde yaşanmadığını ifade eden Bakan, şöyle devam etti:"İzmir ve Türkiye genelinde de bakanlığa bağlı olarak hizmet veren bütün kamu hastanelerinde hemşehrilerimiz bu sorunu sıklıkla yaşıyor. AKP iktidarı yanlış ve ranta dayalı sağlık politikaları nedeniyle vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atıyor. Kamu-özel ortaklığıyla ülkenin her yerine AVM mantığıyla yapılan ve büyüklüğü ile övünülen şehir hastanelerinde ise vatandaş olarak hasta değil müşteriyiz. Bu gerçeği de AKP Genel Başkanı Erdoğan, 'Bizim tek derdimiz var. Nedir? Hakikaten kalifikasyonu yüksek, kariyer sahibi doktorlarımızın sayısını arttırmak. Onları arttırdığımız zaman, inşallah bu hastanelerin müşterisi çok daha fazlasıyla artacak' diyerek açıklamıştı. Şehir hastaneleriyle bir yanda sağlığa erişim zorlaştırılırken diğer tarafta hasta garantisi veriliyor. Kamu hastanelerinde de durum farklı değil. Hastane müdürleri hastaneleri kar ettirme derdinde. Hastanelerdeki performans prim sistemi ile hekimlerden fazla gelir için daha fazla performans isteniyor. Bu durum hastanın hayatını da tehlikeye atıyor. Sağlıkta çığır açtığını iddia eden iktidarın gözünde vatandaşın sağlığının önemi yok. Çünkü vatandaş hasta değil müşteri."

CHP'li Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı olarak yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığınıza bağlı olarak hizmet veren Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniği'ne gelen hastaların, saatlerce sıra bekledikleri ve hastanede doktor, alan ve ekipman sıkıntısı yaşandığı aktarılmaktadır. Son yıllarda Bakanlığınıza bağlı olarak hizmet veren İzmir'deki tüm hastanelerin acil servislerinde yurttaşların bu ve benzeri sorunları yaşadıkları ifade edilmektedir.

Özellikle hastanelerin acil servislerinde 'Sarı Alan' olarak bilinen ve hastaların 1-2 saat müşahede altında tutulduğu alandaki gerek doktor sayısının yetersizliği gerek ekipman eksiklikleri sebebiyle sağlık hizmeti sekteye uğramaktadır. Bu bağlamda;

1 – İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniği'ne gelen hastalar tedavi için minimum ve maksimum kaç dakika bekletilmektedir?

2 – 2018 Haziran'ından Ekim 2019'a kadar geçen sürede, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin acil servise girişi yapılan ve hayatını kaybeden kişi sayısı kaçtır?

3 – 2017, 2018 ve 2019 (Ekim ayı dahil) yıllar bazında olmak üzere, İzmir'deki kamu hastanelerinin Acil Servis Poliklinikleri'ne başvuran hasta sayısı kaçtır?

4 – 2017, 2018 ve 2019 (Ekim ayı dahil) yıllar bazında olmak üzere, İzmir'deki kamu hastanelerinin Acil Servis Poliklinikleri'nde hizmet veren doktor sayısı kaçtır?

5 – Kamu hastanelerindeki doktor yetersizliği ve ekipman eksikliği sorunlarının sebebi nedir? Bakanlığınız bu sorunların çözümü için hangi çalışmaları yürütmektedir?"