Dokuz Eylül GSF'de deprem!

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geçici süre ile başka bir yere taşınma sürecinde başlayan kriz derinleşiyor. Sahne Sanatları Bölüm Semih Çelenk, Resim Bölüm Başkanı Gülay Sağlam, Müzik Teknolojileri Anasanat Dalı Başkanı Cihan Işıkhan, Film Tasarımı ve Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Dilek Tunalı, Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı Başkanı Aslıhan Ünlü, Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna tarafından 'görülen lüzum üzerine' denilerek görevden alındı. Hocaların hukuka aykırı olarak görevden alınmalarına tepki gösteren Sahne Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen ve Oyunculuk Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Erdenk görevlerinden istifa etti.

Görevden alınmasını sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Semih Çelenk, 'Fakültemiz için, eğitim için, hukuk için verdiğimiz mücadelenin bir ödülü olacağını biliyorduk” ifadelerini kullandı. Görevden almaların mantığını tam olarak anlayamadıklarını ifade eden Çelenk, herhangi bir soruşturma geçirmeden hukuka aykırı bir şekilde görevden alındıklarını ve hukuki yollarla haklarını arayacaklarını dile getirdi. Çelenk, fakülte yönetiminin yetenek sınavları öncesinde aldığı bu kararın hiçbir gerekçesi olamayacağını ifade etti. Çelenk, GSF'nin taşınma sürecinde yaşanan krizin sorumlusunun hocalar olmadığının altını çizdi.

Çelenk'in paylaşımı şu şekilde:

az önce dekan vekili tarafından "görülen lüzum üzerine" sahne sanatları bölüm başkanlığı görevinden alındım. cevabım “all the babies look like each other, they in turn look like winston churchill”. bütün çocuklar birbirine benzer. çünkü hepsi winston churchill'e benzer. #deugsf