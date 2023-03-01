Dokuz Eylül Üniversitesi 147 kişi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 147 kişi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere

* Büro Personeli 20,

* Koruma ve Güvenlik Görevlisi 30,

* Mühendis 3,

* Tekniker 2,

* Diğer Teknik Hizmet Personeli 2,

* Eczacı 1,

* Hemşire 30,

* Sağlık Teknikeri 5,

* Röntgen Teknisyeni 4,

* Destek Personeli 50 adet

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.



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