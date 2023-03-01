Dokuz Eylül Üniversitesi 147 kişi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 147 kişi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 147 kişi alacak
01 Mart 2023 Çarşamba 11:08

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanmak üzere

* Büro Personeli 20,
* Koruma ve Güvenlik Görevlisi 30,
* Mühendis 3,
* Tekniker 2,
* Diğer Teknik Hizmet Personeli 2,
* Eczacı 1,
* Hemşire 30,
* Sağlık Teknikeri 5,
* Röntgen Teknisyeni 4,
* Destek Personeli 50 adet
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.


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