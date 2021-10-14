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Dokuz Eylül Üniversitesi 22 kişi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi 22 kişi alacak
14 Ekim 2021 Perşembe 09:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre ilanda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.


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