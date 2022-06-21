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Dokuz Eylül Üniversitesi 40 kişi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi 40 kişi alacak
21 Haziran 2022 Salı 11:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre ilanda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.


İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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