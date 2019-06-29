Dokuz Eylül Üniversitesi GSF mezuniyetinde dekana protesto

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Narlıdere İlçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, altyapısı yetersiz olan Tınaztepe Yerleşkesi’ne taşınmasını mezuniyet töreninde protesto etti.