Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.



İlan için başvurular 18 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 2 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.

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