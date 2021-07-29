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Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'na  göre  ilanda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Üniversitemizin Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

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