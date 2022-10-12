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Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12 Ekim 2022 Çarşamba 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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