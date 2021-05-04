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Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 41 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04 Mayıs 2021 Salı 10:18

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre  belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Üniversitemizin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs 2021'dir.


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Etiketler; #dokuz eylül üniversitesi
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